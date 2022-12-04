كأس العالم: جماهير البرتغال ساخطة على رونالدو وتطالب باستبعاده

أجرت صحيفة "أبولا" البرتغالية استطلاعاً للوقوف على آراء متابعيها حول ضرورة تواجد النجم كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وتحت عنوان "هل يجب أن يستمر رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال؟"، سعت الصحيفة الشهيرة لمعرفة رأي متابعيها.

صوت 70% من المشاركين بالرفض، فيما اختار 30% المتبقون ممن شاركوا في الاستطلاع خيار الإبقاء على "الدون" ضمن تشكيلة "برازيليي أوروبا" الأساسية.

رونالدو ضمن تشكيلة أسوأ اللاعبين في دور المجموعات

بدورها، قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن "صاروخ ماديرا" اختير ضمن التشكيلة الأسوأ في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022.

وتم الاعتماد في اختيار اللاعبين في هذه القائمة على من شاركوا فيما نسبته 60% من الدقائق خلال مباريات مرحلة المجموعات، علماً بأنه حصل على متوسط تقييم 6.37 خلال اللقاءات الثلاثة التي شارك فيها.

يذكر أن النجم البالغ من العمر 37 عاماً سجل هدفاً يتيماً في المونديال القطري من ركلة جزاء، كما لعب دوراً في الهدف الذي تلقته شباك منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية.