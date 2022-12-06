كأس العالم: رونالدو على الدكة في مواجهة البرتغال وسويسرا

استبعد فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال الأيقونة كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق الأساسية التي ستواجه سويسرا اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد لوسيل ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

يأتي هذا الاستبعاد وسط توقعات تشير إلى أنه يعود لتصرف "الدون" المثير للجدل عقب استبداله في اللقاء الماضي أمام منتخب كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

رونالدو خارج تشكيلة البرتغال الأساسية أمام سويسرا

فيما يلي تشكيلة "برازيليي أوروبا" الرسمية التي ستخوض اللقاء أمام المنتخب السويسري اليوم:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياش، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديش، غونكالو راموس.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جواو فيليكس، أوتافيو.