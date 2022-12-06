كأس العالم: شكوك حول مشاركة نجم المغرب أمام إسبانيا

تناقلت العديد من المواقع أنباء مقلقة تخص منتخب المغرب قبل ساعات قليلة من مواجهته المرتقبة أمام نظيره الإسباني في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد المدينة التعليمية في واحدة من أبرز مواجهات الدور الثاني من مونديال قطر.

لكن طموحات "أسود الأطلسي" في تخطي عقبة "الماتادور" تلقت ضربة مؤثرة بعدما خيم القلق داخل المعسكر المغربي جراء إصابة نجم خط الوسط سفيان أمرابط في الظهر.

وكشفت تقارير عن نقل نجم فيورنتينا لإحدى المستشفيات للوقوف على ماهية إصابته ومدى تأثيرها.

المغرب مهددة بخسارة أمرابط أمام إسبانيا

وليس واضحاً بعد ما إذا كان المدير الفني وليد الركراكي سيعتمد على أمرابط في لقاء اليوم أو سيشرك يحيى جبران نجم الوداد بدلاً منه.

ويعاني العديد من لاعبي المنتخب المغربي من إصابات مختلفة مثل أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي ونصير مزراوي وسليم أملاح.

لكن إصابة أمرابط تبدو الأكثر جدية وسيكون الزج به ضمن التشكيلة الأساسية قراراً سيؤجله الركراكي حتى اللحظة الأخيرة على ما يبدو.