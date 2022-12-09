كأس العالم: فيفا يمنع المنتخبات المسلمة من ارتداء شارات ضد "إسلاموفوبيا"

كشفت شبكة "سكاي" البريطانية أن المنتخبات ذات الأغلبية المسلمة المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 اقترحت ارتداء شارات قيادة تحمل عبارات ضد "إسلاموفوبيا" أو "رهاب الإسلام".

وحصلت الشبكة على تصميم للشارات التي كان قادة المنتخبات المسلمة يرغبون بارتدائها خلال منافسات مونديال قطر.

واحتوت الشارات عبارة "لا مكان لـ إسلاموفوبيا" إضافة لرسومات تمثل الكوفية الفلسطينية.

وسعت قطر الدولة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع عدة منتخبات أخرى من ضمنها المغرب والسعودية على ارتداء هذه الشارات وفقاً لسكاي.

شارات لا مكان لـ إسلاموفوبيا (المصدر: سكاي)



وقال مسؤول قطري للشبكة أن نقاشاً دار بين قطر وعدة منتخبات ذات أغلبية مسلمة قبل انطلاق المونديال حول إمكانية ارتداء اللاعبين لهذه الشارات من أجل زيادة الوعي حول هذه القضية في ظل تصاعد حملات الكراهية ضد الديانة الإسلامية.

وحين تم طرح الاقتراح على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم إخطار المنتخبات المعنية بأنه يخالف اللوائح الرسمية وأنه لن يتم السماح به.

وتقبلت المنتخبات المسلمة قرار الاتحاد الدولي رغم خيبة أملها لعدم القدرة على مخاطبة مسألة "إسلاموفوبيا" الخطيرة التي أثرت وما زالت تؤثر على ملايين المسلمين حول العالم.

فيفا ينفي وصول أي مقترح لارتداء شارات ضد "إسلاموفوبيا"

بدوره، نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم معرفته بهذا المقترح ولم يصدر بالتالي أي رد رسمي يخاطب المسألة.