كأس العالم: قمة إسبانيا وألمانيا تنتهي بالتعادل

تعادل منتخب إسبانيا مع غريمه الألماني بهدفٍ لمثله في المباراة القوية التي جرت بينهما اليوم الأحد على أرضية ستاد البيت ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم "الماتادور" عرضاً قوياً هيمن خلاله على اللقاء في أغلب فتراته، فيما لم يظهر "المانشافت" بالشكل المطلوب وعانى لاعبوه في تحييد خطورة خصومهم خاصة الجهة اليمنى التي شغلها تيلو كيرر قبل أن يستبدله المدرب هانزي فليك في الدقيقة 70 ليحل لوكاس كلوسترمان مكانه.

وسجل الألماني أنتونيو روديغر هدفاً لبلاده بالرأس من ركلة حرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 40.

الحكم ألغى هدف روديغر بداعي التسلل (المصدر: أ ف ب)



ولم ينجح أي من الفريقين في زيارة شباك الطرف الآخر لينتهي الشوط الأول سلبياً.

واصل الإسبانيون ضغطهم لينجحوا بالتسجيل أخيراً في الدقيقة 62 عن طريق ألفارو موراتا الذي زج المدرب لويس إنريكي به بدلاً من فيران توريس قبل ذلك بـ 8 دقائق.

حاول منتخب ألمانيا معادلة النتيجة بعد ذلك وأهدر نجمه الصاعد جمال موسيالا انفراداً تاماً بالحارس أوناي سيمون الذي تصدى لتسديدة لاعب بايرن ميونخ بطريقة يحسد عليها.

إلا أن البديل نيكلاس فولكروغ تمكن من إدراك التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل 7 دقائق على نهاية الشوط الثاني.

إسبانيا تتصدر وألمانيا تنعش آمالها في التأهل

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بعدما سجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفاً واحداً في مباراتين.

فيما بقي منتخب ألمانيا في المركز الرابع، لكنه رفع رصيده إلى نقطة واحدة ليحيي آماله في التأهل لدور الـ 16.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- إسبانيا 4 نقاط.

2- اليابان 3 نقاط.

3- كوستاريكا 3 نقاط.

4- ألمانيا نقطة واحدة.