كأس العالم: كاسيميرو يهدي البرازيل الفوز على سويسرا والتأهل

حقق منتخب البرازيل فوزاً صعباً ومستحقاً على غريمه السويسري العنيد بهدفٍ دون رد اليوم الاثنين في اللقاء الذي شهده ملعب 974 لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي نجمه الأول نيمار جونيور بداعي الإصابة.

ضغط "السيليساو" منذ بداية اللقاء بحثاً عن هدفٍ مبكر، لكن يقظة الدفاع السويسري حالت دون تهديد مرمى الحارس الشهير يان سومر.

وانتهى الشوط الأول دون أهداف مع أفضلية للبرازيليين ودفاع مميز من السويسريين.

كاسيميرو يسجل في الشوط الثاني

استمرت محاولات فريق المدير الفني تيتي في التسجيل، وكان لهم ذلك إثر انفراد لفينيسيوس جونيور في الدقيقة 64، لكن تقنية الفيديو المساعد (فار) ألغت الهدف بداعي التسلل.

وحينما بدا أن الفريقين في طريقهما للتعادل، سدد كاسيميرو بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن كرته مرمى سومر وذلك في الدقيقة 83 بصناعة من زميله البديل رودريغو.

البرازيل تضمن التأهل

بهذه النتيجة، عزز المنتخب البرازيلي تواجده في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط ليضمن العبور للدور الثاني.

فيما تجمد رصيد منتخب سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني.