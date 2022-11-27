كأس العالم: كرواتيا "الخبيرة" تعود من الوراء وتتغلب على كندا

قلب منتخب كرواتيا تأخره أمام خصمه الكندي بهدف نظيف إلى فوزٍ ضروري بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأصبح المنتخب الكندي بالتالي ثاني مغادري المونديال بعد منتخب قطر صاحب الضيافة.

تقدم الكنديون أولاً عبر ألفونسو ديفيس في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء وهو الهدف الأول في تاريخ مشاركات الفريق.

لكن وصيف بطل مونديال روسيا تمكن من معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بـ 9 دقائق بهدفٍ حمل توقيع أندريه كراماريتش.

ومنح ماركو ليفايا الكروات التقدم في اللحظات الأخيرة من الحصة الأولى (44) لينهي لوكا مودريتش ورفاقه الشوط في المقدمة.

كرواتيا تؤكد تفوقها في الشوط الثاني

سجل كراماريتش هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 70.

وحينما كانت المواجهة في طريقها للنهاية، أكد الكرواتيون تفوقهم بهدفٍ رابع سجله لوفرو ماجر (90+4).

كرواتيا تنتزع صدارة المجموعة من المغرب

بهذه النتيجة، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط لينتزع صدارة المجموعة من غريمه المغربي بفارق الأهداف.

فيما بقي رصيد منتخب كندا خالياً من أي نقطة في المركز الرابع والأخير ليودع البطولة بشكل رسمي.