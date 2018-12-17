كأس العالم للأندية: كاشيما يطمح للثأر من ريال مدريد

لاعبو كاشيما يحتفلون بالفوز على غوادالاخارا

تحصل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2018 والمقامة حالياً في الإمارات على راحة الأحد والاثنين على أن تعاود المباريات نشاطها الثلاثاء القادم بمباراتين.

وستجمع المباراة الأولى الترجي التونسي بغوادالاخارا المكسيكي لتحديد صاحب المركز الخامس، فيما يلتقي العين الإماراتي بريفر بلايت الأرجنتيني في نصف النهائي.

وانتقل كاشيما آنتلرز الياباني من مدينة العين إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعداداً للقاء ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف النهائي الأخرى المقررة الأربعاء القادم على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ووصلت إلى أبو ظبي بعثة ريال مدريد بطل أوروبا، الذي يخوض تحدي الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي في مونديال (الإمارات 2017)، عندما تغلب في المباراة النهائية على غريميو البرازيلي بهدف كريستيانو رونالدو الغائب الأبرز عن البطولة لانتقاله إلى يوفنتوس.

ووصل بطل أوروبا على متن طائرة خاصة للاعبين والجهاز الفني وعائلات اللاعبين والجهاز الفني التي سمحت لها إدارة النادي بالحضور مع الفريق خلال البطولة.

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وأكد جو أويوا مدرب كاشيما أن فريقه لم يقدم المستوى المنتظر منه، رغم تحقيقه الفوز على ديبورتيفو غوادالاخارا في الدور الثاني.

وقال أويوا بعد المباراة: “لم نقدم المأمول في الشوط الأول ولم يكن التنظيم موجوداً في صفوفنا وهو ما جعل الأداء بشكل عام لا يليق، وكانت الفرصة سانحة خلال شوطي المباراة للتحدث سريعاً عن كيفية علاج الأخطاء.

“تم التركيز على رفع المعنويات مع توجيه اللاعبين إلى علاج المشكلات التي ظهرت في الشوط الأول”.

وانتقل مدرب الفريق الياباني إلى التحدث عن المباراة المقبلة قائلاً: “عندما نشارك في نصف النهائي الأربعاء القادم، ستكون فرصتنا متاحة لتقديم مباراة تليق بممثل القارة الآسيوية، أمام ريال مدريد أفضل أندية العالم.

“الفرصة سانحة أمام كاشيما للثأر من الهزيمة السابقة أمام ريال مدريد في نهائي 2016”.

وأكد: “قدم كاشيما مستوى متميز أشاد به العالم في تلك المباراة التي خسرناها بالحظ الذي لازم ريال مدريد يومها.

“سنهتم بمواجهة ريال مدريد بنزعة هجومية في المقام الأول، حتى نستمتع بالمباراة ونمتع كل من يشاهدنا ويتابع المباراة.

“نحتاج في بداية اللقاء إلى الثبات في طريقة اللعب والتحركات داخل الملعب، وثقتي كبيرة في أداء لاعبي كاشيما”.