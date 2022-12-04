كأس العالم: مبابي يبتعد عن مقابلة الصحفيين بسبب "الكحول"

فسرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد سبب غياب مواطنها النجم كيليان مبابي عن مقابلة وسائل الإعلام في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظفر هداف "الديوك" بجائزة "رجل المباراة" في مناسبتين حتى الآن خلال المونديال القطري، لكنه خالف التعليمات التي تستوجب إجراء مقابلات مع الإعلاميين بعد استلام الجائزة.

ويحصل الفائز بلقب "رجل المباراة" في البطولة الحالية على جائزة بشكل كأس كحول، لأنها تقدم برعاية شركة "بادوايزر" الأميركية للمشروبات الكحولية.

مبابي يرفض ربط صورته بعلامات تجارية كحولية

طالب نجم الهجوم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في السابق بتعديل الاتفاقية الخاصة بحقوق صورته كونه يرفض أن ترتبط علامته بشركات مشروبات روحية.

بدورها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يعتبر اللاعب مثالاً للأطفال الفرنسيين، وترويج الكحوليات يؤثر على صورته بينهم".