فيديو: مشجع يحمل علم فلسطين يقتحم مباراة تونس وفرنسا بكأس العالم

اقتحم مشجع تونسي يحمل علم فلسطين أرضية ستاد المدينة التعليمية خلال المباراة التي جمعت منتخب تونس بخصمه الفرنسي حامل اللقب لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونجح المشجع في دخول أرضية الملعب خلال اللقاء وهو يرفع علم فلسطين قبل أن يقوم بحركات أكروباتية أدهشت الحاضرين.

وانقض مسؤولو الملعب سريعاً على المشجع وسارعوا بإخراجه خارج الملعب قبل أن يتدخل أحد لاعبي المنتخب التونسي ليطلب منهم التعامل مع المقتحم بهدوء.

يأتي هذا التصرف بعد يومين من حادثة المشجع الذي اقتحم مباراة البرتغال وأوروغواي ورفع علم "مجتمع الميم".

يذكر أن منتخب تونس حقق انتصاراً تاريخياً على نظيره الفرنسي وهزمه بهدفٍ دون رد، لكن هذا الفوز لم يشفع لنسور قرطاج الذين غادروا مونديال قطر 2022 مرفوعي الرأس.