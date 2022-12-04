كأس العالم: هل سيشارك نيمار مع البرازيل أمام كوريا؟

عاد نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور للمشاركة في التدريبات الاستعدادية لمواجهة دور الـ 16 أمام منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعرض المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في المونديال القطري أمام صربيا ليغيب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون في دور المجموعات.

وتأهل البرازيليون إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة السابعة رغم السقوط في المواجهة الأخيرة أمام الكاميرونيين بهدفٍ دون رد.

نيمار ينخرط في تدريبات البرازيل

توقعت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية أن يستمر غياب مهاجم "السيليساو" لما بعد دور الـ 16 على أقل تقدير، لكن اللاعب شارك في التدريبات اليوم الأحد في أخبار سارة لعشاق المنتخب البرازيلي.

ومن الممكن أن يشارك نيمار في مرحلة ما خلال لقاء كوريا الجنوبية الذي سيقام غداً الاثنين على ستاد 974.

إلا أن معظم التوقعات تشير إلى أن المدير الفني تيتي لن يخاطر بالزج بنيمار مما يعني أن ظهوره أمام الكوريين مرهون بما سيقدمه المنتخب البرازيلي أمامهم.