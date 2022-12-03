كأس العالم: هولندا تتقدم على الولايات المتحدة مع نهاية الشوط الأول

أنهى منتخب هولندا الشوط الأول من مباراته أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأميركية بالتقدم بهدفٍ نظيف وذلك على أرضية ستاد علي بن أحمد المونديالي في أول لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ورغم السيطرة الأكبر للفريق الأميركي، إلا أن الهدف الوحيد المسجل في الحصة الأولى كان من نصيب فريق "الطواحين" والذي سجله النجم ممفيس ديباي بتسديدة أرضية مميزة في الدقيقة العاشرة على يمين الحارس مات تيرنر.

وجاء هذا الهدف بعد 20 تمريرة هولندية متتالية.

حاول كريستيان بوليسيتش وزملاؤه إدراك التعادل لكنهم لم يتمكنوا من زيارة شباك الحارس أندريس نوبيرت واختراق دفاعه.

واستغل المنتخب الهولندي اندفاع الخصم وتمكن من مضاعفة النتيجة عن طريق دالي بليند القادم من الخلف بنفس أسلوب الهدف الأول وذلك في الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط (45+1).

بلغ الهولنديون هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، أما المنتخب الأميركي فجمع 5 نقاط جعلته يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

هولندا تقترب من التأهل

إن استمرت النتيجة على هذا الحال، سينتزع المنتخب الهولندي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي الذي سيلاقي فيه الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وأستراليا.