كأس العالم: هولندا والسنغال يبلغان الدور الثاني على حساب إكوادور وقطر

تأهل منتخبا هولندا والسنغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزهما على نظيريهما القطري صاحب الضيافة والإكوادوري على التوالي في ختام منافسات المجموعة الأولى اليوم الثلاثاء.

في المباراة الأولى التي احتضنها ستاد البيت، ودع "العنابي" المونديال المقام على أرضه بالسقوط أمام نظيره الهولندي بهدفين دون رد.

حملا هدفا اللقاء توقيعي النجمين كودي غاكبو وفرينكي دي يونغ في الدقيقتين 26 و 49 على التوالي.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على ستاد خليفة الدولي، تفوق المنتخب السنغالي بطل إفريقيا على غريمه الإكوادوري بنتيجة 2-1.

جاء هدفا الفائز عن طريق اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء)، وكاليدو كوليبالي (70).

أما هدف الإكوادوريون الوحيد فسجله مويسيس كايسيدو في الدقيقة 68.

هولندا والسنغال تضمنان العبور

سيلاقي منتخب "الطواحين" صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، فيما يواجه المنتخب السنغالي متصدر المجموعة الثانية في دور الـ 16.

وبات ترتيب المجموعة الأولى النهائي على النحو التالي:

1- منتخب هولندا 7 نقاط.

2- منتخب السنغال 6 نقاط.

3- منتخب إكوادور 4 نقاط.

4- منتخب قطر دون نقاط.