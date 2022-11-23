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كأس العالم 2022: إسبانيا تدك شباك كوستاريكا بسباعية

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:52
فوز تاريخي لمنتخب إسبانيا (المصدر: أ ف ب)
فوز تاريخي لمنتخب إسبانيا (المصدر: أ ف ب)

افتتح منتخب إسبانيا مشواره في كأس العالم قطر 2022 بانتصار ساحق على حساب خصمه الكوستاريكي اليوم الأربعاء بسبعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جرى على ستاد الثمامة ضمن منافسات المجموعة الخامسة من البطولة.

وقدم "الماتادور" أداءً مميزاً هيمن من خلاله على مجريات اللقاء منذ البداية وحتى النهاية.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من داني أولمو (11)، وماركو آسينسيو (21)، وفيران توريس (هدفان) في الدقيقتين (31 من ركلة جزاء) و 54، وبابلو مارتن باييز (غافي) (75)، وكارلوس سولير (90)، وألفارو موراتا (90+3).

إسبانيا تفوز وتقنع (المصدر: أ ف ب)
إسبانيا تفوز وتقنع (المصدر: أ ف ب)

بداية استثنائية لمنتخب إسبانيا

بهذا الانتصار الكاسح، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 3 نقاط جعلته يقتنص صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي حقق المفاجأة بدوره بالتغلب على منتخب ألمانيا بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم الأربعاء.

فيما بقي رصيد منتخب كوستاريكا خالياً من النقاط ليتراجع إلى المركز الرابع والأخير.

كلمات دالة:منتخب إسبانيامنتخب كوستاريكاكأس العالم 2022فيران توريسألفارو موراتاماركو آسينسيو

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