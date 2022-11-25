كأس العالم 2022: إيران تخطف فوزاً مستحقاً على حساب ويلز في مباراة مجنونة

حقق منتخب إيران فوزاً ثميناً ومستحقاً على نظيره الويلزي بهدفين دون رد في المباراة المثيرة التي جرت بينهما على ستاد أحمد بن علي المونديالي اليوم الجمعة ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تقاسم الفريقان السيطرة خلال الشوط الأول مع أفضلية للويلزيين مع أن القائد غاريث بيل لم يقدم شيئاً يذكر.

وسجل الإيراني علي غوليزاده هدفاً في الدقيقة 16، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

غاريث بيل لم يقدم ما يذكر طوال المباراة (المصدر: أ ف ب)



تألق المنتخب الإيراني في الشوط الثاني، وانطلق ساردار آزمون من الجهة اليمنى بالكرة وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس واين هينيسي.

بعد ثوانٍ فقط، سدد غوليزاده كرة ملتفة رائعة ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى الويلزي.

وتصدى الحارس حسين حسيني بمهارة لتسديدة صاروخية من بين ديفيس في الدقيقة 82.

وتلقى الحارس هينيسي البطاقة الحمراء بعد 5 دقائق إثر تدخل عنيف على مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء بعد الرجوع لإعادة الفيديو، وهذه هي حالة الطرد الأولى في مونديال قطر 2022.

اضطر المدرب الويلزي روبرت بيج بالتالي لإخراج نجم خط الوسط آرون رامزي والزج بالحارس داني وارد.

في الدقيقة 90+9 سدد روزبا تشيسمي كرة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يسار الحارس وارد وسط فرحة إيرانية هستيرية وخيبة أمل ويلزية.

بعد دقيقتين، أضاف رامين رضائيان هدف تأكيد الفوز بطريقة ذكية بعدما رفع الكرة من فوق حارس ويلز مهدياً بلاده انتصاراً تاريخياً لن يُنسى.

إيران تقتنص الفوز

بهذه النتيجة، رفع منتخب إيران رصيده إلى 3 نقاط جعلته يقفز إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند نقطة واحدة ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع والأخير مؤقتاً.

تستكمل الجولة الثانية من المجموعة الثانية مساء اليوم بمواجهة منتخبي إنجلترا المتصدر بـ 3 نقاط، ومنتخب الولايات المتحدة ثاني الترتيب بنقطة وحيدة.