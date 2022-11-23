كأس العالم 2022: المغرب تتعادل مع كرواتيا دون أهداف

نجح منتخب المغرب في خطف تعادل ثمين من براثن خصمه الكرواتي في المباراة القوية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على أرضية ستاد البيت ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

واعتمد المدير الفني وليد الركراكي على تشكيلة ضمت ياسين بونو في حراسة المرمى، فيما شارك أشرف حكيمي ونايف أكرد ورومان سايس ونصير مزراوي في خط الدفاع، وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وسليم أملاح في خط الوسط، وحكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان بوفال في خط المقدمة.

سيطر وصيف بطل مونديال روسيا على معظم مجريات اللقاء، قابله أداء جيد بدنياً من أسود الأطلسي.

وسدد المنتخب الكرواتي الذي قاده صانع الألعاب المخضرم لوكا مودريتش مرتين على مرمى الحارس ياسين بونو الذي تصدى للفرصتين بمهارة يحسد عليها.

كما سنحت للمغاربة فرصتان على مرمى الكروات كان الحارس دومينيك ليفاكوفيتش لهما بالمرصاد.

المغرب تستهل المونديال القطري بتعادل ثمين

بهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المواجهة ليصبح لكلٍ منهما نقطة واحدة، بانتظار نتيجة مواجهة المجموعة السادسة الثانية التي ستجمع منتخبي بلجيكا وكندا مساء اليوم الأربعاء.