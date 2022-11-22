كأس العالم 2022: تونس تفرض تعادلاً مستحقاً على الدنمارك

تعادل منتخب تونس مع خصمه الدنماركي دون أهداف في المباراة القوية والزاخرة بالفرص التي جمعتهما على أرضية ستاد المدينة التعليمية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم "نسور قرطاج" أداءً مميزاً وكانوا ندياً قوياً للدنماركيين، وهددوا شباك المتألق ياسبر شمايكل في أكثر من مناسبة وغاب عنهم الحظ في إنهاء عدة فرص محققة.

في الجهة المقابلة، شكل صانع الألعاب كريستيان إريكسن وزملاؤه خطورة مستمرة على مرمى الحارس أيمن دحمان الذي تصدى بدوره ببسالة عن شباكه.

وبدا أن الحكم في طريقه لاحتساب ركلة جزاء للدنمارك في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إثر لمسة يد على أحد لاعبي المنتخب التونسي، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وحالت دون احتسابها.

تونس تبدأ المونديال القطري بقوة

بهذه النتيجة، تقاسم المنتخبان نقاط المواجهة ليصبح رصيد كلٍ منهما عند نقطة، بانتظار نتيجة مواجهة منتخب فرنسا حامل اللقب مع خصمه الأسترالي في وقتٍ لاحق اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة نفسها.