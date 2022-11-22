كأس العالم 2022: جيرو يعادل هنري ويقود فرنسا لسحق أستراليا

سحق منتخب فرنسا حامل اللقب خصمه الأسترالي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد الجنوب اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تقدم السوكيروس بصورة مباغتة عن طريق كريغ غودوين بعد 9 دقائق على البداية بتسديدة قوية سكنت شباك هوغو لوريس.

وشهدت المباراة تبديلاً مبكراً وتاريخياً في الدقيقة 13 جراء إصابة مدافع المنتخب الفرنسي لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونخ، إذ حل مكانه شقيقه تيو ظهير أي سي ميلان في حادثة غير مسبوقة.

وأدرك أدريان رابيو لاعب خط يوفنتوس التعادل للفرنسيين برأسية متقنة في الدقيقة 27 من تمريرة عرضية نفذها البديل تيو هيرنانديز.

رابيو (يمين) يدرك التعادل لفرنسا (المصدر: أ ف ب)



بعد 5 دقائق فقط، مرر رابيو نفسه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى زميله المخضرم أوليفييه جيرو الذي حولها بسهولة داخل الشباك معلناً عن تقدم الديوك ليقلب فريق المدرب ديدييه ديشامب النتيجة.

وهذا هو الهدف الدولي الخمسين لجيرو ليبتعد بفارق هدفٍ واحد فقط عن رقم تييري هنري هداف فرنسا التاريخي.

جيرو يواصل التألق (المصدر: أ ف ب)



وحينما كان الشوط الأول يشارف على الانتهاء، أهدر النجم كيليان مبابي فرصة محققة حين استلم عرضية بالمقاس من أنتوان غريزمان، إلا أنه سددها فوق المرمى بصورة عجيبة.

ورد الجانب الخارجي من القائم الأيمن لمنتخب فرنسا بعدها بلحظات رأسية لجاكسون إيرفاين.

فرنسا تضاعف غلتها في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، حاول المنتخب الفرنسي إضافة المزيد من الأهداف، فسدد جيرو مقصية جانبية مرت بجوار مرمى الحارس ماثيو ريان في واحدة من أبرز الفرص الضائعة.

كما أبعد الدفاع ببسالة تسديدة كانت متجهة صوب الشباك سددها غريزمان في الدقيقة 67.

وجاء هدف الفرنسيين الثالث عن طريق نجمه كيليان مبابي برأسية محكمة بعد تلقي عرضية بالمقاس من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 68.

مبابي يسجل هدف فرنسا الثالث (المصدر: أ ف ب)



بعد 4 دقائق فقط، سجل جيرو هدفه الشخصي الثاني وهدف بلاده الرابع برأسية أيضاً ومن صناعة مبابي.

وتساوى هداف ميلان بالتالي مع هنري في صدارة الهدافين التاريخيين لبطل العالم برصيد 51 هدف لكلٍ منهما.

جيرو يساوي هنري (المصدر: أ ف ب)



وبقيت النتيجة على حالها فيما تبقى من دقائق ليستهل المنتخب الفرنسي البطولة بأفضل الطرق.

فرنسا تعتلي صدارة المجموعة

بهذه النتيجة، افتتح بطل العالم مشواره في المونديال القطري بانتصار مقنع ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

فيما تقاسم منتخبا تونس والدنمارك المركز الثاني بنقطة لكلٍ منهما.

واحتل المنتخب الأسترالي المركز الرابع والأخير دون نقاط بعد انتهاء الجولة الأولى.