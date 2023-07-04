كأس مصر 2023: تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام المقاولون العرب

ننقل لك كل ما تريد معرفته عن تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام المقاولون العرب، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

يستعد نادي الزمالك اليوم لخوض مواجهة قوية أمام نادي المقاولون العرب على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر 2023، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان الفارس الأبيض قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على فاركو في دور الـ16 بنتيجة 3-1، سجل أهداف المباراة للزمالك كل من أحمد سيد زيزو، أحمد فتوح، ومصطفى شلبي.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني ، حمزة المثلوثي ، مصطفى الزناري ، أحمد فتوح

خط الوسط: عمر جابر ، محمد أشرف روقا ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: شيكابالا ، ابراهيم نداي ، سيف الجزيري