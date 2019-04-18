كابيلو: 500 مليون يورو تحت تصرف زيدان الصيف القادم

قال فابيو كابيلو أن إدارة ريال مدريد ستضع مبلغ 500 مليون يورو تحت تصرف المدرب الحالي زين الدين زيدان لإبرام تعاقدات جديدة الصيف القادم.

وسبق لكابيلو تدريب الملكي مرتين 1996-1997 و 2006-2007، حيث قاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني في مناسبتين.

ويعمل الإيطالي حالياً محللاً، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحصول على معلومات من داخل أروقة النادي الملكي، فقد صرح لشبكة "سكاي سبورتس" قائلاً: "كنت في برشلونة وجرى إعلامي بأن ريال مدريد خصص 500 مليون يورو للتعاقدات".

"سألت المصدر: هل أنت متأكد؟ وكانت الإجابة نعم، وقد جاء هذا الرد من شخص ملم بما يحصل داخل ريال مدريد".

يذكر أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يمر بفترة انعدام وزن حالياً نظراً لتراجع النتائج وتقدم أعمار أبرز نجومه، وسيعمل مدربه زيدان على إحداث ثورة في صفوف الفريق نهاية الموسم.