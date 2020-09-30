كاراجر: مستقبل غوارديولا مع سيتي مرهون بنجاح صفقاته

شكك أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، جايمي كاراغر، بمستقبل المدرب جوسيب غوارديولا مع مانشستر سيتي.

جاء ذلك بعد سقوط سيتي على أرضه ملعب الاتحاد أمام ليستر سيتي بنتيجة 2-5 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل أخطاء دفاعية كارثية.

وسعى غوارديولا لترميم دفاعات السيتيزنز، حيث نجح في التعاقد مع مدافع بورنموث السابق، نايثان آكي، ومدافع بنفيكا، روبن دياش.

وكشف كاراغر عن وجهة نظره في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قال فيها: "أعتقد أن وصول دياش سيضع الكثيرين على المحك في مانشستر سيتي لو لم ينجح.

"إذا لم يفز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، فهذه نهاية مسيرة غوارديولا مع الفريق، بخلاف ذلك، قد يتم تجديد عقده لعدة سنوات أخرى".