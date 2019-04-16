كاراغر: ماني أهم من صلاح في ليفربول

يرى أسطورة ليفربول جايمي كاراغر، أن ساديو ماني، أكثر أهمية من محمد صلاح في سباق الريدز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أبدى المدافع السابق إعجابه الكبير بالنجم السنغالي مؤكداً أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى.

وقال كاراغر في تصريحات نقلتها صحيفة “دايلي مايل” البريطانية: “أنا مشجع كبير لماني. يتحدث الناس عن (المدرب) يورغن كلوب، وعن التعاقد مع صلاح وفيرجيل فان دايك، الذي لا يُصدق.

“لكن ماني هو من أعاد ليفربول (إلى المنافسة على الألقاب)، لأنه كان أول توقيع كبير لكلوب”.

وتابع الدولي الإنجليزي السابق حديثه عن النجم السنغالي قائلاً: “التعاقد مع ماني هو الذي جعل ليفربول يصل المراكز الأربعة الأولى. بعد ذلك تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي هذا الموسم، ينافس على لقب الدوري الإنجليزي”.

وعندما سئل كاراغر عما إذا كان عليه أن يخسر نظرياً إما صلاح أو ماني، أجاب الدولي الإنجليزي السابق على الفور قائلاً: “صلاح”.

وأشار إلى أن ماني، استطاع هز الشباك في مباريات حاسمة للغاية في سباق ليفربول نحو الفوز بلقب الدوري المحلي بالإضافة إلى مساعدته للفريق في الفوز بنقاط مهمة.

ويتألق صاحب الـ 27 عاماً هذا الموسم بشكلٍ لافت للغاية، فقد سجل 21 هدفاً في جميع المنافسات، فيما تشير تقارير إلى أن ريال مدريد يرصد النجم السنغالي تمهيداً لضمه الموسم القادم.

يشار إلى أن ماني وصلاح، قادا ليفربول إلى تحقيق فوز مهم على تشيلسي بنتيجة (2-0) في قمة الدوري الإنجليزي، إذ سجل ماني هدف التقدم من رأسية قوية، فيما سجل صلاح هدفاً حاسماً من تسديدة صاروخية.