كارفاخال: ريال مدريد قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني

داني كارفاخال

اعتبر ظهير ريال مدريد داني كارفاخال أن فريقه لا يزال قادراً على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني رغم خسارته بنتيجة 0-3 في الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة المتصدر وتخلفه عنه بفارق 14 نقطة.

وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية اليوم: " لم نخسر اللقب كما أن برشلونة لم يفز به، فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بمبارياتنا المتبقية لنرى إذا ما كان بإمكاننا التتويج به.

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"لقب الدوري الإسباني لا يحسم في ديسمبر".

وتطرق كارفاخال إلى الخسارة الثقيلة أمام برشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد، قائلاً: "كانت خسارة مؤلمة، لكننا ريال مدريد، كان عامنا رائعاً وتبقى ستة أشهر لنهاية الموسم الحالي".