المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

كارفاخال: ريال مدريد قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني

كارفاخال: ريال مدريد قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني
2.5 5

نشر 27 كانون الأول/ديسمبر 2017 - 20:35 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
داني كارفاخال
داني كارفاخال

اعتبر ظهير ريال مدريد داني كارفاخال أن فريقه لا يزال قادراً على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني رغم خسارته بنتيجة 0-3 في الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة المتصدر وتخلفه عنه بفارق 14 نقطة.

وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية اليوم: " لم نخسر اللقب كما أن برشلونة لم يفز به، فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بمبارياتنا المتبقية لنرى إذا ما كان بإمكاننا التتويج به.

رونالدو يتهم مصلحة الضرائب بالانحياز مع ميسي أكثر منه
نافاس يدفع ضريبة تراجع ريال مدريد
نيمار يتذكر إصابته الخطيرة في الظهر خلال كأس العالم 2014
باولينيو: كوتينيو لن يندم على الانتقال لبرشلونة
رسمياً: ليفربول يتعاقد مع فان دايك

"لقب الدوري الإسباني لا يحسم في ديسمبر".

وتطرق كارفاخال إلى الخسارة الثقيلة أمام برشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد، قائلاً: "كانت خسارة مؤلمة، لكننا ريال مدريد، كان عامنا رائعاً وتبقى ستة أشهر لنهاية الموسم الحالي".

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright (C) 2017. Oman News Agency. All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

avatar
 