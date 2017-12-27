رونالدو يتهم مصلحة الضرائب بالانحياز مع ميسي أكثر منه

رونالدو وميسي

يستمر صراع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التاريخي مع مصلحة الضرائب الإسبانية التي تتهم النجم البرتغالي بالتهرب من دفع حوالي 15 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية كشفت أمس أن الضرائب الإسبانية ترى أن "صاروخ ماديرا" ارتكب غشاً ضريبياً بشكل مقصود، وأنه يجب أن يكون حالياً في السجن، خاصة وأن هنالك أشخاصا تم سجنهم لتهربهم من دفع مبالغ أقل بكثير.

وفي تطور جديد، قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية اليوم الأربعاء أن رونالدو اتهم من خلال محاميه مصلحة الضرائب بتطبيق معايير مختلفة، وأكثر إضراراً به من تلك التي تم تطبيقها على منافسه ليونيل ميسي هداف برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن محامي رونالدو، تقدم بمذكرة للمحكمة يقارن فيها بين معاملة الخزانة للدولي البرتغالي مع تلك التي يتم التعامل بها مع غريمه الأرجنتيني.

وقال محاميه خوسيه أنتونيو شوكلان: "يتناقض الموقف في هذه الحالة مع موقف مصلحة الضرائب بقضية مماثلة تماماً لعقود كريستيانو رونالدو، ويتم استخدام أساليب تعسفية ومبتكرة بشكل واضح".

وربما يرى رونالدو أن التمييز يأتي نظراً لأن ميسي يقيم في إسبانيا منذ فترة طويلة، ويملك الجنسية الإسبانية وبالتالي يتم تطبيق معايير أخرى عليه عكس القادمين للعمل في إسبانيا من دول أخرى.