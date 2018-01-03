كارلوس يقارن بين رونالدو وميسي
روبرتو كارلوس
يرى النجم السابق روبرتو كارلوس أن كريستيانو رونالدو يتفوق على غريمه ليونيل ميسي من حيث تحمل المسؤولية، إلا أنه أشاد بأسطورة برشلونة مشيراً إلى أنه "ظاهرة".
وقال سفير ريال مدريد وظهيره السابق لشبكة "فوكس سبورتس": "يتدرب رونالدو يومياً بشكل مميز. طريقة تدريبه رائعة، إنه يتحمل المسؤولية في جميع المباريات.
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"يريد أن يتطور كل يوم ويتحسن، هذا ما يميّزه عن ميسي. لكن الأرجنتيني ظاهرة".
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