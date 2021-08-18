كاسانو: جورجينيو يعلم أنه لا يستحق جائزة الكرة الذهبية

استبعد النجم الإيطالي السابق أنتونيو كاسانو فوز مواطنه جورجينيو بنسخة هذا العام من جائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم.

وأكد مهاجم ريال مدريد وميلان وإنتر وروما السابق على أن لاعب خط وسط تشيلسي يتفق معه في هذا الرأي.

ماذا جرى بين جورجينيو وكاسانو؟

وقال كاسانو لشبكة "بوبو تي في": "هل تذكرون حين قلت أنه يجب إلغاء رخصة أي صحفي يصوت لجورجينيو؟ حسناً، كنت مع عائلتي في فورمنتيرا وبينما كنت أهم بالجلوس، إذا بأحد يخاطبني.

"أنتونيو، أنت مذهل، فما كان مني إلا أن التفت إلى هذا الشخص الذي خلع نظارته وكمامته وإذا بي أرى جورجينيو أمامي.

"قلت له، جورجي، هل تستطيع تفهم حجم الكارثة التي ستحصل بحال منحك جائزة الكرة الذهبية بدلاً من (ليونيل) ميسي؟ فأجابني مؤكداً أنه يتفق معي تماماً، وأن ميسي يستحق الجائزة.

"الآن أنا معجب بجورجي أكثر من أي وقت سبق، تحدثنا قرابة الساعة ونصف، إنه شخصية استثنائية، ذكي جداً، ومتواضع ومؤدب للغاية."

يذكر أن جورجينيو فاز مع تشيلسي بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كما ساهم في فوز منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020.

أما ميسي، فقاد منتخب الأرجنتين لاقتناص لقب كوبا أميركا 2021، وهو أول لقب كبير لمنتخب التانغو الأول منذ عام 1993.