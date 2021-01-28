كاسانو: ريال مدريد كان يوزع على اللاعبين 5 كيلوغرامات نوتيلا شهرياً

كشف النجم السابق أنتونيو كاسانو عن تفاصيل مثيرة عن فترته في ريال مدريد وكيف عانى من مشاكل في زيادة الوزن بسبب سياسات النادي الملكي.

انتقل الإيطالي في 2006 إلى ريال مدريد، لكنه فشل في التألق ودخل في مشاكل عدة مع مواطنه فابيو كابيلو، مدرب الفريق حينها ليرحل إلى سامبدوريا الصيف التالي.

وقال كاسانو في برنامجه الأسبوعي مع كريستيان فييري: "بعد وصولي مباشرة إلى ريال مدريد فقدت 12 كيلوغراماً، ثم وصل (فابيو) كانافارو واكتسبتهم مجدداً!"

"في ريال مدريد شركة نوتيلا كانت أحد الرعاة، كان النادي يرسل لنا 5 كيلوغرمات شهرياً منها".

وحول علاقته مع كابيلو: "بعد وصوله سجلت هدفين وصنعت مثلهما في مباراتين، شعرت أني ملك العالم، لكنه استبدلني أمام ليون وتعاركنا في خيريز".

وواصل: "بعدها قرر استبعادي عن الفريق، خلال سبعة أشهر زاد وزني 14 كيلوغراماً، كنت آكل النوتيلا مباشرة بالملعقة، لم يهمني شيئاً، كان الأمر مقززاً.

"أشعر بالأسف لكابيلو، فهو شخص أحبه للغاية".

يذكر أن كاسانو اعتزل كرة القدم بعد تجارب أخيرة غير ناجحة في إيطاليا، واتجه للتحليل التلفزيوني.