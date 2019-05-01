كاسياس يتعرض لنوبة قلبية

كشف نادي بورتو عبر وسائل الإعلام البرتغالية أن حارسه إيكر كاسياس تعرض لنوبة قلبية صباح الأربعاء.

وخضع الدولي الإسباني السابق لعملية جراحية طارئة وبات في مرحلة التعافي، وبات من المستبعد أن يعود للملاعب هذا الموسم.

وقالت صحيفة "آبولا" أن أسطورة ريال مدريد شعر بآلام خلال التدريب الصباحي لبورتو تحت إشراف المدير الفني سيرجيو كونسيساو.

وخرجت تقارير إعلامية لاحقة أكدت أن كاسياس بات بحالة جيدة وأنه في طريقه للتعافي بشكل كامل.

يذكر أن "القديس" خاض 42 مباراة هذا الموسم، علماً بأن بورتو يحتل المركز الثاني في الدوري البرتغالي حالياً بفارق نقطتين عن بنفيكا المتصدر مع تبقي 3 مراحل على نهاية الموسم.