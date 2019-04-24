كاسياس يسخر من مورينيو على طريقته الخاصة

فاجأ الحارس المخضرم إيكر كاسياس متابعيه بالإعلان عن قائمة ترشيحاته لكتبه المفضلة، بعدما اختار من ضمنها كتاباً يحكي السيرة الذاتية لمدربه السابق في ريال مدريد، جوزيه مورينيو رغم الخلافات الحادة بينهما.

ويدرك المتابعون حجم المشاكل بين كاسياس ومورينيو التي دفعت الحارس الإسباني للرحيل عن ريال، بعد سنوات عطاء طويلة، وبعدما أجبره على الجلوس بمقاعد البدلاء.

وبعد افتراقهما تبادل كاسياس ومورينيو التراشق بالتصريحات الصحفية، واعتبر كثيرون أن حارس بورتو الحالي قصد السخرية من المدرب الذي يبقى بلا عمل حالياً بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بالترويج لكتابه في معرض "سانت جوردي" للكتاب.

وكانت تقارير تشير إلى أن مورينيو حارب كاسياس لأن الحارس كان يسرب أسرار غرف الملابس للصحفيين، وخاصة لصديقته المذيعة سارة كاربونيرو، بجانب اتصاله المستمر بتشافي هيرنانديز، قائد برشلونة السابق.

كما رشح كاسياس كتاب "النبي"، للشاعر والكاتب اللبناني جبران خليل جبران، وكتاب "قصتي"، لميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق.