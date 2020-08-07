كاسياس يسير على خطى زيدان في ريال مدريد

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن منصب الحارس الأسطوري إيكر كاسياس داخل ريال مدريد، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم نهائياً.

وكان كاسياس قرر رسمياً الاعتزال بشكل نهائي، حيث لم يلعب منذ نهاية الموسم الماضي مع بورتو، آخر محطاته في الملاعب، بعدما تعرض للإصابة بأزمة قلبية أثناء التدريبات.

وأكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن حارس مرمى الملكي السابق ومنتخب إسبانيا، أحد أكبر رموز النادي على مدار تاريخه، كما أنه مرجع لجميع مشجعي العملاق الإسباني، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي من أجل الكشف عن تفاصيل المرحلة المقبلة للحارس الأسطوري.

وقالت الصحيفة أن كاسياس يستعد لتولى مهام مستشار الرئيس، وهو الأمر الذي تم التنويه عنه في يوليو الماضي.

وكان زين الدين زيدان تولى نفس منصب كاسياس في ريال مدريد، حينما كان جوزيه مورينيو مدرباً للفريق.

وأسدل كاسياس الستار على مسيرته الاحترافية الحافلة بالألقاب والإنجازات، سواء مع منتخب بلاده أو على مستوى الأندية، حيث كتب رسالة الوداع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «الشيء المهم هو الطريق الذي تسلكه، والرفاق الذين يصاحبونك، وليس الوجهة التي تصل إليها، لأن هذا يأتي فقط بالعمل والمجهود، أستطيع القول دون تردد بأني سلكت الطريق ووصلت إلى الوجهة التي أحلم بها».