كاسيميرو يقلق ريال مدريد

يسعى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى العثور على لاعب بديل لكاسيميرو، بعد أن فشلت معالجاته السابقة في حل المشكلة التي تقلقه خاصة في حال غياب البرازيلي لسبب أو لآخر.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أمس أن "زيزو" كان جرب عدة خيارات بديلة في الفريق، لكن لم يقنعه أحدهم، ففيديريكو فالفيردي، أو بول بوغبا بحال قدومه، يقدمان أداءً مكملاً لدور كاسيميرو وليس بدلاء له، كما أن ماركوس يورينتي، حتى على الرغم من كونه مرشحاً طبيعياً لهذا المنصب لم يقنع زيدان أيضاً، وأخيراً توني كروس الذي سبق وأن صرح “أنا لست كاسيميرو”.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيلي لا غنى عنه في تكتيكات زيدان، لدرجة أنه كان الأكثر استخداماً ضمن تشكيلته بـ 3120 دقيقة الموسم الجاري.

ووفقاً للصحيفة، رصد زيدان ثلاثة لاعبين فرنسيين محتملين لخلافة كاسيميرو هم: إدواردو كامافينغا لاعب رين (17 عاماً)، ويبلغ سعره 37.5 مليون يورو، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي (29 عاماً) وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، وبوباكاري سوماري لاعب ليل (21 عاماً) وتبلغ قيمته السوقية 24.5 مليون يورو.