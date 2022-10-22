كاسيميرو ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام تشيلسي

تعادل تشيلسي مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ لكلٍ منهما في مواجهة قمة الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج اليوم السبت.

تقدم البلوز من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 87 وترجمها بنجاح الدولي الإيطالي جورجينيو على يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

لكن البرازيلي كاسيميرو كان له رأي آخر حين أدرك التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 90+4 لم يستطع الحارس الإسباني الآخر كيبا آريزابالاغا التصدي لها.

تشيلسي و مانشستر يونايتد يكتفيان بالتعادل

بهذا النتيجة، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 21 نقطة ليبقى في المركز الرابع، كما رفع يونايتد رصيده بدوره إلى 20 نقطة خلفه مباشرة في المركز الخامس على سلم الترتيب العام.