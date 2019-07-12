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كاشيما يعلن انتقال نجمه هيروكي رسمياً إلى برشلونة

منشور 12 تمّوز / يوليو 2019 - 06:53
آبي هيروكي
آبي هيروكي

أعلن كاشيما آنتلرز رسمياً انتقال لاعبه هيروكي آبي إلى برشلونة.

وكانت تقارير الأسبوع الماضي أكدت وجود مفاوضات متقدمة بين بطل الليغا والنادي الياباني بخصوص النجم الشاب.

وذكر كاشيما في بيان رسمي عبر موقعه أن الاتفاق تم بين الناديين، وأن آبي سينتقل لإسبانيا للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود.

وأبدى الياباني سعادته بالانتقال للبارسا في حديثه لنفس الموقع، متوجهاً بالشكر لعائلة كاشيما، وتطلعه للعب مع فريقه الجديد، مؤكداً صعوبة التحدي.

آبي من مواليد 1999، حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في اليابان عام 2018، وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية الأخيرة.

وخاض 76 مباراة بقميص كاشيما في مختلف المسابقات في مركزه كرأس حربة، وسجل 10 أهداف.

كلمات دالة:آبي هيروكيبرشلونةكاشيما آنتلرز

Via SyndiGate.info


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