كافاني يجري مفاوضات مع فريق إسباني

باشر النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد مفاوضات مبدئية مع ريال سوسييداد وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وسيصبح الهداف البالغ من العمر 35 عاماً لاعباً حراً بحلول نهاية الموسم الجاري، مما يعني أن بإمكانه التفاوض مع أي طرف يرغب بضمه والتوقيع معه على عقد مبدئي.

ولطالما ارتبط اسم المهاجم المخضرم بريفر بلايت وبوكا جونيورز وكورينشيانس وبرشلونة وغيرها من الفرق.

ويبدو أن البقاء في أوروبا ما زال الخيار الأول بالنسبة لكافاني الذي سبق له التألق في صفوف باريس سان جيرمان ونابولي وباليرمو.

وأدى قدوم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي لتقليص الدور الذي يلعبه كافاني.

وبات اللاعب يسعى للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة بصفة أساسية الموسم القادم حتى تكون لديه فرصة لتمثيل منتخب أوروغواي في بطولة كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري في قطر.