كامافينغا يخطف الأضواء

خطف إداوردو كامافينغا الأضواء خلال الفترة الأخيرة وبات من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، بعد أن قدم موسماً كبيراً مع رين.

البداية كانت من ريال مدريد حيث أبدى المدرب زين الدين زيدان رغبته في ضم نجم الوسط الصاعد خلال السوق الصيفي حتى يكون بديلاً لكاسميرو، ليدخل الغريم برشلونة السباق للظفر بخدمات الفرنسي بما أن النادي الكتالوني بحاجة للاعب بمواصفاته حتى يتسنى تجهيزه ليكون بديلاً لسيرجيو بوسكيتش الذي تراجع مستواه هذا الموسم.

ويتفوق كامافينغا على جميع من هم بسنه فيما يتعلق بالقيمة السوقية، حيث من الممكن أن تصل قيمته لأكثر من 42 مليون يورو، وهي أعلى قيمة يصل إليها لاعب في السابعة عشرة من عمره في التاريخ.

وتجاوزت قيمة كامافينغا جميع قيم المواهب الشابة حينما كانوا يبلغون من العمر 17 عاماً، من بينهم آنسو فاتي، موهبة برشلونة الشابة، وجميع نجوم ريال مدريد الصغار كفينيسيوس جونيور ورينيير جيزوس، وكذلك جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، وروميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان المتميز.

وانضم كل من ليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس لقائمة الأندية التي تريد الحصول على خدمات لاعب وسط رين، فيما يبقى رحيل كافامينغا صعباً لأن رين يحتاجه في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.