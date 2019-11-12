كانتي يرفض ريال مدريد

أكد تقرير بريطاني أن نغولو كانتي، لاعب ارتكاز تشيلسي رفض الانضمام لريال مدريد.

وقالت صحيفة "ذا سن" أن الدولي الفرنسي يريد البقاء مع البلوز لعدة سنوات، موضحة أنه يرفض سماع عروض الأندية المهتمة بالتعاقد معه بما في ذلك ريال مدريد بشكل خاص.

وأضافت أن كانتي مرتبط بعقد مع تشيلسي يمتد حتى عام 2023، ويعتزم مواصلة الدفاع عن قميصه حتى نهاية مسيرته.

ونقلت الصحيفة تصريحات منسوبة لكانتي، قال فيها: "أتطلع للبقاء حتى نهاية عقدي، هذا هو النادي الذي نموت فيه كثيراً".

وتابعت الصحيفة أن كانتي أصبح لاعباً لا غنى عنه في تشيلسي، وضمن أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.