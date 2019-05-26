كانوتيه يبدأ حملة لبناء مسجد في إشبيلية

بدأ عمر فريدريك كانوتيه، النجم المالي المعتزل، في حملة تبرعات جديدة من أجل تشييد مجمع إسلامي ومسجد جديد في مدينة إشبيلية التي شهدت تألقه كلاعب.

وسبق للمهاجم السابق أن جمع 700 ألف جنيه استرليني في 2007 لإنقاذ المسجد المحلي من الهدم بعدما طالب صاحب الأرض ملاكه بإخلاء المكان.

ودشن كانوتيه حملة جديدة تهدف لجمع 250 ألفاً من أجل تحديث المكان وبناء مسجد جديد وإضافة عدد من التحديثات، الأمر الذي تفاعل معه عدد من اللاعبين مثل بينجامان ميندي، نجم مانشستر سيتي، وأبو ديابي، لاعب آرسنال السابق.

وعلق كانوتيه على الأمر لشبكة "بي بي سي" البريطانية قائلاً: "ساعدت المجتمع الإسلامي في إشبيلية بالماضي عندما أرادوا إنقاذ المسجد المؤقت، لعبت هناك لسبعة أعوام، وكمسلم أول ما تفعله في مدينة جديدة هو البحث عن مسجد.

"ما وجدته وقتها مكان يدعى بالمسجد المؤقت، وجدت مجتمع رائع من المهاجرين، جزائريون ومغاربة وماليون وسنغاليون، والجيل الثاني من الإسبان المسلمين، كنت أذهب هناك كل جمعة وفي كل فرصة ممكنة".

وواصل النجم المالي: "في 2007 أراد صاحب الأرض إخلاء الأرض، فجلسنا وتناقشنا وعرضت شراء الأرض لإنقاذ المسجد، إشبيلية مدينة مختلفة، لها مذاق خاص، وكرة القدم لها يد، الجميع هنا يحب الكرة ويساند إشبيلية أو بيتيس".

واختتم حديثه قائلاً: "الديربي هنا مجنون وله طابع خاص، لعبت ديربيات عدة في لندن، ولكن هنا الأمر مجنون، رأيت هنا مجتمع خاص ومميز، ولا أتحدث عن الإسلامي فقط".

ونجح كانوتيه في جمع نصف المبلغ المطلوب بحلول شهر رمضان من أجل البداية في مشروع المسجد الجديد، وطالب الجماهير وزملائه من اللاعبين بالمساهمة: "نحتاج الرياضيين بسبب صلتي بالكرة، كلما زادت المساندة للمشروع كلما وصلت المساعدات".

يذكر أن كانوتيه نجح في تسجيل 89 هدفاً خلال 209 مباراة خاضها مع إشبيلية في الفترة التي قضاها معه منذ انضمامه من توتنهام.