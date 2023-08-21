كايسيدو يخرج عن صمته بعد بدايته الكارثية مع تشيلسي

كسر مويسيس كايسيدو صمته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد البداية الكارثية له مع ناديه الجديد تشيلسي، حيث شارك كبديل للاعب بن تشلويل في المباراة التي خسر فيها الفريق في ديربي لندن أمام وست هام يونايتد.

ولم يكن في حسبان النجم الإكوادوري أن يكون أول ظهور له مع فريق أحلامه بهذا الشكل، خاصة وأنه شارك بديلًا في الوقت الذي كان فيه الفريق متأخرًا بالنتيجة في اللقاء الذي انتهى بفوز الهامرز 3-1.

كايسيدو يخرج عن صمته بعد البداية الكارثية له مع تشيلسي

بعد مرور نصف ساعة من الشوط الثاني، وتأخر البلوز بالنتيجة أمام وست هام بهدفين مقابل هدف، قرر المدرب الأرجنتيني بوتشتينو أن يزج بالوافد الجديد مويسيس كايسيدو على أمل أن ينقذ الفريق أو أن يساهم بتعديل النتيجة حتى.

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ولكن ما حدث هو أن كايسيدو الذي كان تحت ضغط كبير في أول ظهور له خاصة في ظل خسارة الفريق، قدم عدة تمريرات خاطئة وانتهى به المطاف بإعاقة لاعب وست هام إيمرسون داخل منطقة الـ18، ليصفر حكم اللقاء ويحتسب ركلة جزاء للهامرز في الوقت بدل الضائع ويقوم لوكاس باكيتا بتسجيلها لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وعلى إثر ذلك، اعتذر كايسيدو من الجمهور من خلال حسابه على "إنستغرام" معترفًا أنه كان جزءًا من خسارة تشيلسي، وأكد أنه سيحرص على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء خلال تواجده مع الفريق.

وكتب قائلًا: "لم تكن هذه البداية التي أتوقعها، لكنني سعيد أنني حظيت بدقائقي الأولى مع هذا النادي العظيم"، وأضاف: "سنواصل العمل الجاد لوضع هذا الفريق في المكان الذي يستحقه، شكرًا لكل المشجعين الذين قدموا لي الدعم".