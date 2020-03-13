كاين يدخل مخططات ريال مدريد

دخل هاري كاين مهاجم توتنهام قائمة اهتمامات ريال مدريد لانتشال الخط الأمامي من كبوته، التي ظهرت أخيراً، بعد التعرض للعديد من الانتكاسات.

وعلى الرغم من أن ريال استطاع الفوز على برشلونة، غريمه التقليدي، في الكلاسيكو، إلا أنه خسر بصورة غير متوقعة في المرحلة التالية أمام ريال بيتيس، معيداً الصدارة إلى الفريق الكتالوني، مؤكداً الضعف الهجومي للفريق.

وحسبما أعلن موقع “le10sport” الفرنسي، دخل كاين، الدولي الإنجليزي حسابات زين الدين زيدان، مدرب ريال، من أجل التعاقد معه الصيف القادم.

وأوضح الموقع، أن وضع كاين حالياً مع توتنهام، سيسمح لريال بالدخول في الصفقة بشكل عاجل من أجل ضمِّه بعدما ساد التخبط داخل الفريق، الذي خرج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على يد لايبتزيغ، إضافة إلى مركزه في الدوري الإنجليزي البعيد عن التأهل إلى دوري الأبطال.