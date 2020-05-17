كاين يريد إيضاحات قبل استئناف النشاط

أكد قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنهام هاري كاين أن اللاعبين ينتظرون تحديد الارشادات الصحية الواجب اتباعها بعدما أجازت الحكومة استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتباراً من الشهر المقبل، والمعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن اثر اجتماعه مع المسؤولين عن كرة القدم في البلاد، عن وضع «خطط لاستئناف اللعبة الاحترافية في إنجلترا»، على رغم عدم تحديد أي موعد رسمي لذلك حتى الآن.

وتأمل رابطة الدوري الممتاز باستئناف النشاط الذي توقف منتصف مارس الماضي، في 12 يونيو خلف أبواب موصدة.

وأبدى كاين أمله في الانتقال من التدريبات الفردية الى الجماعية بمجموعات صغيرة، لكنه رأى ضرورة توفير معلومات إضافية قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع.

وقال في هذا الصدد لبرنامج إذاعي بريطاني «لا أعتقد أن أحداً يعرف الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي»، وأضاف «أعتقد أن غالبية اللاعبين تتطلع قدماً للعب مجدداً بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضاً بأنه يجب أن نكون سالمين لأقصى درجة».

وتابع «من خلال ما سمعته، بالطبع لم أر العديد من زملائي، الجميع بخير.. نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه».

وكشف كاين أنه خضع مع زملائه في النادي اللندني لفحوص أولية لكشف «كوفيد-19»، من دون تسجيل أي حالة إيجابية، وأضاف «قبل نحو أسبوع، بدأنا نذهب إلى مقر التدريب وسمح لنا بالتواجد مع أحد أفراد الجهاز الفني على أرضية الملعب، مع ضرورة احترام التباعد بين مختلف الاشخاص».

وتابع «خضع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لفحوص الاثنين الماضي وجاءت كل النتائج سلبية وكان الأمر جيداً».

واعتبر قائد منتخب «الأسود الثلاثة» أن ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين «يستحق أن يحمل اللقب لكن في ظل غياب أنصار الفريق سيكون الأمر غريباً.. لم نشهد أوقاتاً مماثلة في حياتنا».

لامبارد: لا يمكننا إجبار أحد على اللعب

دافع فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن تحفظات بعض لاعبي الأندية الإنجليزية على العودة الوشيكة للتدريبات.

وكان تروي ديني، قائد واتفورد، ومارك نوبل، قائد ويست هام يونايتد، ضمن مجموعة من اللاعبين، الذين طالبوا بضمانات حول السلامة مع استئناف المنافسات.

وقال لامبارد خلال حديثه مع جايمي ريدناب، عبر شبكة «سكاي سبورتس» «الجميع سيتعامل مع المواقف بشكل مختلف.. أشخاص مثل ديني، يجب أن تمنحهم الحرية في التحدث، لأنهم سيتحدثون من القلب».

وتابع «أعتقد أننا يجب أن نطور هذا التواصل، حتى يتعرف اللاعبون على ما هم مقبلون عليه، ومن ثم يمكنهم اتخاذ القرارات»، وأكد لامبارد أن لاعبيه، حريصون على العودة للعمل مرة أخرى، لكنهم يفكرون أيضاً في صحة عائلاتهم.

وواصل «أنا أعلم ومتأكد أن كل المدربين سيقولون ذلك، إنهم لاعبون جيدون، نواياهم ومشاعرهم تجاه أسرهم جيدة.. وهم يريدون العودة للنادي والعمل، لا يمكنهم الانتظار للعب كرة القدم».

وأضاف «أعتقد أن الجزء المهم من وظيفتي، في الوقت الحالي، هو الكثير من التعاطف مع اللاعبين»، واختتم قائلاً «لا يمكنك أن تقول للاعبين، نحن سنتعامل بهذه الطريقة، لأن الموقف الحالي لم يمر على أي أحد منا.. هذا ليس إضراباً للاعبين أو لاعب لا يريد التدرب، أو لاعب يتجادل مع آخر.. هذا موقف أثر على الجميع وكذلك عائلاتهم».