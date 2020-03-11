كاين ينضم لقائمة أهداف يوفنتوس

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية اليوم عن رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات هاري كاين نجم توتنهام.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قد تكلف يوفي ما بين 150 و170 مليون يورو بحال تخلى سبيرز عن خدمات هدافه المصاب حالياً.

وسيحصل كاين على حوالي 17 مليون يورو في الموسم الواحد لو تمت الصفقة.

ويمر الدولي الإنجليزي بواحد من أسوأ مواسمه رفقة توتنهام بعدما تعرض للعديد من الإصابات منذ أغسطس الماضي أبعدته عن كثير من لقاءات الموسم.

وشارك كاين في 25 مباراة في جميع البطولات رفقة الفريق اللندني، ولم يظهر بالمستوى المعهود له حيث سجل 17 هدفاً وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن اسم كاين ارتبط بعدة أندية أخرى في السنوات الماضية على رأسها ريال مدريد الذي يعاني بدوره من أزمة هجومية.