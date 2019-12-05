كراوتش: صلاح غير راضٍ بمشاهدة فوز ليفربول على إيفرتون من الدكة

ادعى بيتر كراوتش، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، أن النجم محمد صلاح يشعر بالغضب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، أمس، خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون، والتي انتهت بفوز للريدز بخماسية مقابل هدفين ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال كراوتش، في حوار مع شبكة "أمازون برايم": "سيريد بالتأكد أن يكون جزءاً من هذا الفريق، لديه حلم الفوز بالحذاء الذهبي ونحن نعرف شخصيته".

واستطرد الدولي الإنجليزي السابق: "تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني، لن يستمتع بهذا العرض وهو جالس على دكة البدلاء، بالطبع كان يفكر أن بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة".

وأضاف: "إذا كان هناك شخص واحد رحل غير راضٍ، فهو بالتأكيد صلاح".