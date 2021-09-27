كراوتش: مشجعو ليفربول يحبون سواريز وتوريس أكثر من صلاح

يرى بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق أن جماهير النادي لا تقدر النجم الدولي المصري محمد صلاح بالشكل المطلوب.

وسجل "مو" هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في المباراة التي تعادل فيها الريدز مع برينتفورد بنتيجة 3-3.

ماذا قال كراوتش عن صلاح ؟

وقال الدولي الإنجليزي السابق في حوار نشرته صحيفة "دايلي مايل" البريطانية: كان سريعاً في الوصول لهذا الرقم، وأسرع من روجر هانت وجاك باركينسون.

"صلاح ظاهرة، إلى جانب تييري هنري وسيرجيو أغويرو، هؤلاء هم اللاعبون الأجانب الوحيدون الذين وصلوا إلى هذا الرقم في إنجلترا.

"مع ذلك، هنالك شعور بعدم حصول مو على التقدير الكافي، ربما لأن أرقامه الكبيرة باتت أمراً معتاداً كل موسم.

"قارنوه مع فيرناندو توريس ولويس سواريز لوهلة، يضع المشجعون هذين النجمين بمرتبة أعلى ويعتبرونهما أكثر تميزاً، لكن مو لديه سجل يتفوق فيه عليهما بسهولة."