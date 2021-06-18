كرواتيا تحافظ على آمالها بعد التعادل 1-1 مع التشيك

سجل إيفان بريشيتش هدفاً رائعاً في الشوط الثاني لتقاتل كرواتيا أمام جمهورية التشيك وتتعادل 1-1 في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2020 اليوم الجمعة وتحافظ على آمالها في التأهل لأدوار خروج المهزوم.

وكان المنتخب الكرواتي وصيف بطل كأس العالم بعيداً عن أجواء المباراة في الدقائق الأولى وتلقى ضربة قوية عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح التشيك بعد اصطدام ذراع المدافع ديان لوفرين بوجه المهاجم باتريك شيك داخل المنطقة.

واستجمع شيك قواه وأنفه ينزف بعد الحادثة وسدد الكرة في الزاوية السفلى للمرمى ليتصدر قائمة هدافي البطولة بهدفه الثالث.

وأدرك منتخب كرواتيا التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما وصلت الكرة إلى بريشيتش على الجانب الأيسر، وانطلق إلى قلب الملعب وسدد كرة قوية في الزاوية العليا.

بهذا التعادل يتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الرابعة بأربع نقاط، وتلتقي إنجلترا صاحبة المركز الثاني مع اسكتلندا في مباراتهما الثانية في وقت لاحق يوم الجمعة.