كروس: الكذب حول الإصابة أوصلني للنجومية

كشف لاعب الوسط توني كروس أن الكذب بشأن إصابته ساعده في أن يصبح نجماً مع بايرن ميونيخ.

وكان الدولي الألماني قد تألق مع الفريق البافاري قبل 10 أعوام لتبدأ مسيرته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.

وحول ذلك، كشف نجم ريال مدريد أنه لم يخبر ناديه القديم بالسبب الحقيقي وراء الإصابة التي تعرض لها قبل أكثر من 10 أعوام.

لكن هذه الكذبة بشأن الإصابة لم تكن عادية، حيث قال أنها ساعدته في الحصول على وقت ثمين حتى يتألق من بوابة باير ليفركوزن.

وقال صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عاماً أنه كان في زيارة إلى روشتوك - حيث كان لاعباً أكاديمياً - لرؤية الأصدقاء، وسقط أثناء لعب كرة القدم معهم ليصاب بتمزق في أربطة الركبة.

وأضاف: "لم يسمع أحد عن هذه الواقعة خاصة حين اتضح أن هذه الإصابة تمزق في الأربطة، لم أكن أرغب في توضيح أن السبب كان ممارسة كرة القدم رفقة الأصدقاء.

"الآن بعد كل هذه السنوات يمكنني الحديث عن هذا الأمر، فلن يتم معاقبتي على ذلك، يجب أن أقول أن هذه الإصابة ساعدتني كثيراً".

وذكر الدولي الألماني أنه شعر أن الإصابة ساعدت مسيرته، حيث أنه غادر خلال سوق الانتقالات الشتوية عام 2009 بايرن على سبيل الإعارة إلى ليفركوزن.

وساهم تألق كروس في هذه الإعارة على أن يصبح أحد أهم اللاعبين في البوندسليغا، كما استدعي لتشكيلة المنتخب الألماني في كأس العالم 2010، قبل أن يعود إلى بايرن ويشق طريقه إلى اللعب أساسياً مع الفريق الأول.

وتابع: "أعتقد أن بايرن ميونيخ ما كان ليسمح لي بالانتقال إلى فريق آخر لو كنت لائقاً، لم أشارك كثيراً قبل ذلك على أي حال، ثم اجتمع كل شيء وتم السماح لي بالذهاب إلى ليفركوزن".

يذكر أن مسيرة كروس مع بايرن ميونيخ استمرت حتى نهاية موسم 2014، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لتبدأ تجربة جديدة من التألق.