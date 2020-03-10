كروس مستاء من تغييره

خاض ريال مدريد أسوأ مباراة له هذا الموسم، وفقاً لمدربه زين الدين زيدان، ليخسر خارج ملعبه 1-2 أمام ريال بيتيس، ويفقد صدارة الدوري الإسباني التي نالها من الفوز بالكلاسيكو الأسبوع الماضي، وربما كان توني كروس كبش فداء للهزيمة.

وقرر زيدان سحب كروس منتصف الشوط الثاني، في قرار استنكره الدولي الألماني.

ونشرت صحيفة "آس" مقطعاً ظهر فيه كروس وهو مندهش من التبديل، وبدا انزعاجه واضحاً عند التوجه إلى مقاعد البدلاء عندما كان الملكي يبحث عن الهدف الثاني.

وجدد هذا الموقف الشكوك بشأن علاقة زيدان وكروس بعد أن استبعد الألماني من مباراة مانشستر سيتي خلال الهزيمة 2–1 في مدريد ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وشوهد كروس وهو يتحدث مع المدرب بيب غوارديولا مدرب سيتي خلف الكواليس، مما عزز شائعات انتقاله إلى الدوري الإنجليزي واستعادة التعاون مع مدربه السابق في بايرن ميونيخ.

وتشير الأزمة المحتملة إلى أن زيدان قد لا يعتمد على كروس في لقاء الإياب أمام سيتي، رغم تألقه أمام برشلونة بعدما صنع هدفاً لزمليه فينيسيوس جونيور.