كروس وغوندوغان يدرسان الاعتزال دولياً بعد يورو 2020

يفكر لاعبا خط الوسط الألمانيان، توني كروس وإيلكاي غوندوغان، في الاعتزال الدولي بعد انتهاء يورو 2020 وفقاً لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

وفي حالة كروس فإن الأمر ليس جديداً، حيث أعلن نجم ريال مدريد في السابق أنه سيتخذ قراراً بهذا الشأن بعد البطولة.

أما في حالة غوندوغان، فإنه منزعج من الجدل الذي أثير في ألمانيا، حول ما إذا كان هناك مكان له في المنتخب الوطني.

وشارك اللاعبان ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا، الذي خسر أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، رغم جدل سابق حول أفضلية جوشوا كيميش في وسط الملعب، الذي انتهى به الأمر للمشاركة كظهير أيمن.

لوف يترك تدريب ألمانيا بعد يورو 2020

يذكر أن يواكيم لوف المدير الفني للمانشافت سيغادر منصبه أيضاً بعد انتهاء مشوار المنتخب في البطولة.

وقاد المدرب المخضرم الفريق للفوز بكأس العالم 2014.