منتخب ألمانيا الأكثر مشاركة في اليورو

يستعد منتخب ألمانيا لمنافسات بطولة يورو 2020 المؤجلة منذ العام الماضي بدءاً من الجمعة المقبل.

وكان من المفترض تنظيم البطولة في صيف 2020، لكن جائحة كورونا أدت إلى إرجائها لمدة عام كامل، لتُنظَّم في 11 دولة مختلفة بدلًا من 12.

ويُعد المانشافت الأكثر مشاركة في تاريخ كأس أوروبا، بواقع 13 مرة، وصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي بواقع 3 مرات، معادلاً نظيره الإسباني في النسخة قبل الماضية بعدد التتويجات.

منتخب ألمانيا الأكثر وصولاً لنهائي اليورو

ويعد الفريق الألماني الوحيد الذي تواجد في المباراة النهائية 6 مرات، وذلك في نسخ 1972 و1976 و1980 و1992 و1996 و2008.

والمانشافت هو الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ اليورو برصيد 49 مباراة حتى الآن، والأكثر تحقيقاً للفوز بواقع 26 انتصار.

وكان منتخب ألمانيا الأكثر تهديفاً في اليورو، إذ أمطر مهاجموه شباك منافسيه 72 مرة.