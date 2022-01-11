كروس يتمنى البقاء في ريال مدريد حتى اعتزاله

أعلن نجم خط الوسط الألماني توني كروس بأن ريال مدريد سيكون النادي الأخير الذي سيلعب في صفوفه خلال مسيرته الاحترافية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع النادي الملكي في صيف عام 2023، لكنه مصمم على تأمين تمديد بقائه في ملعب سانتياغو بيرنابيو لفترة أخيرة قبل الاعتزال.

وقال نجم بايرن ميونيخ السابق في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية: "تعمدت التوقيع على عقد يستمر حتى عامي الثالث والثلاثين، لأنه عمر جيد تستطيع عند بلوغه اتخاذ قرار للمضي قدماً.

"لكني لست مضطراً للتفكير بشيء، إذ تجمعني علاقة مميزة بهذا النادي لن أجازف بتخريبها مقابل بعض التخمينات.

"أعتقد أن الود متبادل، أريد أن أنهي مسيرتي هنا وسأعمل على تحقيق هذا الأمر، لا أستطيع تحديد موعد لاعتزالي وما إذا كان سيحصل ذلك عام 2023 أو لاحقاً."