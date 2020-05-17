كروس يتمنى البقاء مع ريال مدريد

أعرب لاعب خط الوسط توني كروس عن رغبته في إتمام عقده مع ريال مدريد الذي يمتد حتى عام 2023، قبل بدء التفكير بوضع حد لمسيرته.

وقال الألماني الذي يدافع عن ألوان الملكي منذ 2014، في مقابلة مع قناة «يوروسبورت»: «هدفي أن أستمر مع ريال مدريد في المواسم الثلاثة القادمة».

وأضاف: «على جميع الأحوال، لن تكون هناك عناوين في الأخبار عني مثل أن كروس سيذهب للصين لعامين أو شيء مماثل».

وتابع اللاعب الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده «حينها (في 2023) سأكون في الثالثة والثلاثين من العمر، وسيكون الوقت مناسباً لطرح السؤال: كيف أشعر على المستوى البدني، هل لا زالت متحفزاً، هل لدي رغبة في الاستمرار؟ عندها سنرى ما سيحدث».

وتطرق كروس في حديثه إلى رحيله عن بايرن ميونيخ قبل ستة أعوام إثر تباين مع بعض المسؤولين في النادي المتوج بطلاً لألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة.

وأوضح «البعض في بايرن ربما ندم على السماح لي بالرحيل، لكن هذا (الندم) لا ينطبق عليّ على الإطلاق.. كانت لدي قناعاتي، ولبايرن قناعاته، ولم يكن ثمة سبيل آخر غير الافتراق».

واستبعد أيضاً أن يلعب مجدداً تحت إمرة بيب غوارديولا في حال إذا ما ظل المدرب الكتالوني في قيادة مانشستر سيتي في 2023.

ورأى اللاعب السابق لبايرن ميونيخ «لا يمكنني بصفة عامة تخيل نفسي أذهب إلى مكان آخر»، لكنه رجح التجديد مرة أخرى لريال مدريد إذا توافرت الظروف وإذا أراد الطرفان ذلك.

وبين كروس «إذا اجتمعنا وظننا أنه يمكننا التجديد لعام، لأن الأداء لا يزال جيداً ولا يزال لدي الحافز، فلا أستبعد ذلك.. ما لا يمكنني تخيله هو ذهابي وعمري 33 عاماً إلى إنجلترا، حيث تلعب كرة قدم بدنية للغاية»، لكنه أشار «فترة 3 سنوات في كرة القدم طويلة للغاية خاصة في ريال مدريد»، وذلك في إشارة الى المستوى المتطلب للعب مع النادي المتوج بـ13 لقباً في دوري أبطال أوروبا.